Francesco Gabbani è l’ospite n. 100 di Radio Subasio Music Club. Live esclusivo!

Lunedì 15 maggio a partire dalle 21:00 Francesco Gabbani non sarà solo il protagonista di Radio Subasio Music Club, ma ne sarà il 100esimo ospite!

Un evento nell’evento, da festeggiare con la sua musica, le sue canzoni, l’innata simpatia ed empatia del vero amico e da seguire, come sempre, in FM ed in streaming video.

Il programma, ideato scritto e diretto da Beppe Cuva, consente agli artisti di raccontarsi a tutto tondo, attraverso le domande dei conduttori – in questo caso, Manuel Saraca – e l’interazione con il pubblico presente in studio e video-collegato da remoto.

E poi c’è la musica! Quella bella, interpretata dal vivo, che veste di nuova luce le canzoni più note e le più nuove. Come “L’abitudine”, pubblicata da Gabbani il 7 aprile scorso, contenuta nell’album “Volevamo solo essere felici”.

Scritta con Fabio Ilacqua, racconta l’assuefazione a ripetere gesti e pensieri in modo quasi passivo, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, copiando la vita anziché reinventarla.

Se l’invito dell’artista è a riappropriarci delle nostre vite, l’invito di Radio Subasio Music Club è quello di riappropriarci della dimensione emozionale della musica, cantata e suonata insieme ad un pubblico ristretto che partecipa e palpita insieme.

Una dimensione ideale e già sperimentata, per Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista, artista multiplatino, autore di grandi successi.

Da “Amen”, vincitrice del Festival di Sanremo 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’ a “Occidentali’s Karma“, prima al Festival di Sanremo 2017, questa volta tra i ‘Big’,”Tra le granite e le granate” e “Viceversa“, medaglia d’argento a Sanremo 2020.

Brani ormai nell’immaginario collettivo, che superando i 600 milioni di visualizzazioni su YouTube, hanno contribuito ad accrescere la riconoscibilità di un artista eclettico, autore di colonne sonore originali, canzoni per grandi colleghi come Mina, Celentano, Ornella Vanoni, portato anche a sperimentare nuovi linguaggi.

E’ recente la conduzione per il secondo anno di “Ci vuole un fiore” primo show green della televisione italiana.

Reduce, inoltre, da un concerto celebrativo all’Arena di Verona, nell’imminenza della ripartenza live, sarà un piacere averlo di nuovo negli studi di Assisi per una serata già sulla carta indimenticabile!

Per far parte della rosa dei 50 fan che avranno un posto in prima fila nell’esclusivo live di Francesco Gabbani compilare il form pubblicato sul sito ufficiale entro il l’8 maggio, indicando la modalità di partecipazione (in presenza o da remoto) e la domanda che si vorrebbe porre. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.