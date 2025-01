“Forza Fabio! Tutti insieme per un amico”: cena di solidarietà a Perugia

È in programma venerdì 24 gennaio dalle ore 20 presso il ristorante Buonenuove

La cena sarà accompagnata da due momenti musicali

Perugia, 18 gennaio 2024 – Una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà. È quanto in programma venerdì 24 gennaio dalle ore 20 presso il ristorante Buonenuove, situato all’interno del Chocohotel di via Campo di Marte a Perugia. La cena di solidarietà e raccolta fondi è stata organizzata dagli amici di Fabio Ciurnella, conosciuto da molti per le sue doti da musicista, rimasto vittima di un incidente domestico la scorsa estate, che lo costringe ancora oggi ad essere ricoverato nel reparto di Unità Spinale Unipolare dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Oltre ai prelibati piatti curati da Antonello Orlandi e Silvia Ministrini, nel corso della serata sono in programma due momenti musicali. Il primo vedrà protagonisti – accompagnati al pianoforte dal maestro Fabio Afrune – le soprano Su Fang Cheng e Margherita Bingrossi, la mezzosoprano Nicoletta Tuteri e il tenore Luca Calzoni che si esibiranno in romanze e arie di opera. Nella seconda parte della serata (che comincerà intorno alle ore 22) è in programma il concerto dei Black Coffee Machine, formazione soul, funk, rhythm and blues. La band è formata da Ivano Barbanera (voce), Giovanni Pala (basso e voce), Nicola Polidori (batteria), Matteo Stefanelli (tastiere).

Il costo della cena è di 35,00 euro e il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature in grado di aiutare Fabio in questo nuovo e diverso percorso di vita. Prenotazioni tramite WhatsApp al numero 3534786030.