Scacchi: 7 circoli propongono Sergio Rocchetti come Presidente della Delegazione Regionale

Gli Scacchi tornano protagonisti in Umbria

L’Umbria sta vivendo una vera e propria rinascita nel mondo degli scacchi, con una serie di eventi di livello nazionale e internazionale che stanno ridefinendo il panorama di questa nobile disciplina. Il Grand Prix a tempo lungo, ideato da Sergio Rocchetti e Daniele Ubaldi dell’associazione “A Gonfie Vele” di Amelia, ha dato nuovo impulso a questo sport della mente, ricordando i fasti dell’epoca Fischer-Spassky del 1972.

Un 2024 di successi e crescita

Il movimento scacchistico umbro ha registrato risultati significativi nel 2024, con otto tornei a tempo lungo in formula weekend. Particolarmente rilevante è stato il successo del giovane Matteo Viti, classificatosi terzo per spareggio tecnico nel Campionato Italiano Giovanile Under 14, testimoniando la crescita del settore giovanile regionale.

Calendario 2025: Un anno ricco di eventi

Il 2025 si preannuncia altrettanto dinamico con un calendario fitto di appuntamenti:

-19 Gennaio: Campionato Provinciale di Terni under 18, valevole per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano Giovanile U18.

-Febbraio: Torneo internazionale di Gubbio.

-Marzo: Campionato Italiano serie C a Perugia.

-Da Aprile a dicembre: Grand Prix con tappe a Todi, Perugia, Amelia, Spoleto e Bevagna

Nomina del Presidente della Delegazione Regionale

In vista della nomina del nuovo presidente della delegazione regionale, sette delle dieci società scacchistiche umbre hanno indicato Sergio Rocchetti come candidato ideale per il quadriennio 2025-2028. La proposta, formalizzata con una lettera alla Federazione Scacchistica Italiana, sottolinea l’importanza di una scelta condivisa e democratica.

Prospettive future

L’eventuale nomina di Rocchetti potrebbe segnare un importante punto di svolta per il movimento scacchistico umbro, garantendo continuità ai successi recenti e aprendo nuove prospettive di sviluppo. La decisione della Federazione Scacchistica Italiana sarà cruciale per il futuro degli scacchi nella regione.