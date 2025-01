Festeggiato San Sebastiano a Umbertide, patrono della Polizia Locale

Una giornata di riconoscimento e gratitudine

Come da tradizione, nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, si sono svolte le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Quest’anno il Comune di Umbertide ha ospitato un evento di grande rilevanza, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali dei Comuni dell’Alta Valle del Tevere. Un’occasione per esprimere profonda gratitudine agli agenti della Polizia Locale per il loro instancabile lavoro a tutela della sicurezza e del benessere delle comunità.

La messa solenne è stata celebrata alle ore 18.00 nella Chiesa Collegiata. La funzione religiosa è stata officiata dal vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, con la partecipazione di Don Pietro e altre autorità religiose. Alla cerimonia erano presenti cariche civili e militari, tra cui il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore con delega alla Polizia Locale Francesco Cenciarini, il Maggiore Gabriele Tacchia, comandante della Polizia Locale, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Umbertide Cesare Rampazzi Minella. Ha preso parte all’evento anche la Polizia Locale dei Comuni limitrofi, la Polizia Stradale di Città di Castello, la Guardia di Finanza e la Polizia Provinciale, oltre a numerosi ufficiali e agenti. Presenti, inoltre, alcuni rappresentanti della Protezione Civile.

Il Sindaco Luca Carizia ha sottolineato l’importanza di questa giornata: “È un momento di grande significato per la nostra città, un’occasione per esprimere pubblicamente il nostro apprezzamento per l’impegno e la professionalità della Polizia Locale. Il mio più sentito ringraziamento va a chi, con dedizione e coraggio, si mette ogni giorno al servizio della comunità.”

L’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini, ha aggiunto: “Quest’anno, il Comune di Umbertide ha avuto il piacere di ospitare i rappresentanti di tutti i comuni dell’alto Tevere, con l’intento di mettere in luce e riconoscere l’importante lavoro svolto dagli agenti, sia del nostro comune che degli altri.”

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, un’occasione per rafforzare il legame tra le istituzioni e gli operatori della Polizia Locale.

Un riconoscimento meritato per chi, ogni giorno, opera con coraggio e professionalità per il bene di tutti.