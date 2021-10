Eurochocolate ritorna a Perugia nel 2022 con una nuova edizione primaverile

Sarà una “Perugia a passo d’uovo” quella che aspetterà dal 24 al 27 Marzo 2022 i tanti fan di Eurochocolate nel prezioso centro storico del Capoluogo di Regione che, per due anni consecutivi, ha dovuto subire l’assenza della dolce kermesse.

“Abbiamo condiviso questa scelta con l’Amministrazione comunale di Perugia – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – andando così a presidiare un momento importante dei consumi legato al mondo del cioccolato ovvero quello che precede la Pasqua. Ma non solo: questa scelta sarà permanente nel tempo con l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici in un mese come quello di Marzo che, come è stato per Ottobre grazie proprio ad Eurochocolate, potrebbe diventare, nel medio periodo, un mese di alta stagione”.