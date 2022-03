Emergenza Ucraina: un form per la disponibilità a fornire aiuti

Si susseguono a ritmo serrato le iniziative in sostegno della popolazione ucraina, gravemente colpita dal conflitto. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi e le raccolta di beni di prima necessità da tempo avviata, è notizia di oggi la pubblicazione sul sito del Comune di Perugia, all’indirizzo https://servizi.comune.perugia.it/AiutiUcraina di un form per comunicare la disponibilità dei cittadini a fornire aiuti e accoglienza alla popolazione ucraina: aiuti medico-sanitari, mediazione culturale, supporto psicologico, disponibilità di alloggi, ecc.

“Stiamo facendo di tutto – sottolinea l’assessore alle politiche sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi – per accogliere le persone che stanno arrivando dall’Ucraina in accordo con la Prefettura. Si è attivata una straordinaria macchina di solidarietà: per questo vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che si sono messi in prima linea per fornire un sostegno concreto alla popolazione ucraina: Caritas, associazioni di Protezione civile, associazione di solidarietà sociale, semplici cittadini. Un grande lavoro di rete per fornire risposte immediate ad un popolo colpito al cuore dal conflitto. Devo riconoscere che siamo commossi ed allo stesso tempo molto soddisfatti per la grande risposta in termini di solidarietà che la nostra città ha fornito fin dall’inizio del conflitto al popolo ucraino in ogni forma possibile”.