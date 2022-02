Gruppo Pd chiede seduta straordinaria dell’Assemblea Legislativa

La capogruppo del Partito democratico,Simona Meloni, anche a nome dei consiglieri Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Fabio Paparelli e Donatella Porzi, annuncia la richiesta di convocazione straordinaria dell’Assemblea legislativa sul tema “Analisi dell’attuale conflitto russo – ucraino; condanna dell’aggressione militare da parte della Federazione Russa; solidarietà alla popolazione e sostegno allo Stato ucraino”.

“L’escalation politico-militare a cui stiamo assistendo in territorio ucraino – sottolinea la capogruppo Dem – preoccupa per le conseguenze umanitarie, militari, economiche, geopolitiche e sociali che una guerra rischia di comportare a tutti i livelli. Con la richiesta di una seduta straordinaria, che tratti e approfondisca questi questi temi di stretta e drammatica attualità, intendiamo valorizzare anche il segnale di attenzione e responsabilità venuto, anche per nostra iniziativa, da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale e siamo certi che con ciò l’Umbria, quale terra che da sempre ha incarnato i valori del dialogo e della pace, avrà l’occasione per ribadire la netta contrarietà al conflitto e contribuirà a dare forza alle iniziative diplomatiche messe in campo per arrivare ad una pronta pacificazione tra le parti”.