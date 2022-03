“Un otto marzo da dedicare alle donne ucraine, alla democrazia e alla pace”

“L’orrore di questa guerra è sui volti straziati delle donne. Lo vedi dagli sguardi bassi delle madri dei soldati, da quelli segnati dalla violenza fisica e psicologica, da quelli disperati per i figli strappati e le famiglie sterminate, da quelli vuoti e assenti di chi sta scappando altrove, lasciando dietro di sé i propri affetti e la propria esistenza. Nonostante tutto, ci sono ancora sguardi fieri e determinati a resistere, sguardi che guardano lontano e che vanno oltre il dolore e la rassegnazione. Milioni di donne di tutte le età in queste ore si stanno caricando sulle spalle il peso di una sofferenza collettiva generata da una guerra atroce, mossa da chi è contro la libertà e la democrazia. A loro sento di dedicare la giornata internazionale per i diritti delle donne. Domani, otto marzo, non può più essere considerata una giornata di festa e vissuta come di consueto”.