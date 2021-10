Elezioni: Stefania Proietti confermata Sindaco di Assisi

Ballottaggi a Città di Castello e Spoleto

Stefania Proietti si conferma sindaco di Assisi già dopo il primo turno. Ha infatti ottenuto – in base ai dati definitivi del Ministero dell’Interno – il 50,24 per cento dei voti e quindi non sarà necessario il ballottaggio. Si è invece fermato al 42,43 per cento Marco Cosimetti, candidato del centro destra con Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica. Proietti guida una coalizione con Pd, Movimento 5 stelle e due schieramenti civici. A Città di Castello al ballottaggio vanno invece Luca Secondi, 33,7 per cento dei voti, sostenuto da Pd, Socialisti e due liste civiche, insieme a Luciana Bassini, 23,5 per cento, con una coalizione composta da M5s e quattro civici. Si sono invece fermati al 21,6 per cento Roberto Marinelli, candidato della Lega, e al 21,13 Andrea Lignani Marchesani, con FdI e Forza Italia. Spoglio più a rilento a Spoleto dove comunque è ormai certo il ballottaggio tra Andrea Sisti, Pd e Movimento 5 stelle, che supera il 33 per cento dei voti, e Sergio Grifoni, sostenuto da Fratelli d’Italia, quasi al 26 per cento.