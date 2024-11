Elezioni regionali Umbria: nota del Partito Democratico di Spello

Nota del Partito Democratico di Spello

“Ottimo risultato per il Partito Democratico a Spello e in Umbria che con oltre il 30% di consensi si conferma prima forza politica, perno fondamentale per unire la nostra comunità di Centro Sinistra e costruire un futuro migliore.

Esprimiamo soddisfazione per la vittoria di Stefania Proietti che ha saputo interpretare con competenza e passione le istanze delle Cittadine e dei Cittadini umbri, costruendo insieme ad una Coalizione di forze politiche e civiche un programma risultato vincente, dimostrando che una politica di ascolto, vicina ai cittadini fa la differenza. Un programma con al centro temi fondamentali come la Sanità pubblica, così come la Scuola, politiche vicine ai giovani a difesa dei più fragili, lavoro dignitoso, sostenibilità ambientale, dialogo, partecipazione e Pace.

Straordinario risultato del PD di Spello, si ringraziano tutte le Cittadine e i Cittadini della fiducia, testimonianza del lavoro fatto in questi anni e di una buona pratica amministrativa in continuità che, solo pochi mesi fa con la lista “Insieme per Spello”, ha ottenuto una larga maggioranza di consensi.

Alla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e a tutte le Candidate e Candidati esprimiamo i migliori auguri per l’avvio di una nuova stagione di cambiamento e di progresso”.