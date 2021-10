Elezioni: in Umbria, affluenza allle urne sopra la media nazionale

Particolarmente elevata nei centri più piccoli



L’Umbria, con il 65,14%, registra un dato di affluenza alle urne sopra la media nazionale, al 54,6%, e poco distante dalla prima, la regione Lazio. È questo il dato ad emergere per le elezioni comunali nei 12 comuni umbri. Sono i centri più piccoli che vedono un’affluenza con cifre anche superiori al 75%, in particolare in provincia di Terni. Ad Assisi ha votato il 66,5% e a Città di Castello il 66,9%, entrambe in leggero calo di circa quattro punti percentuali rispetto a 5 anni fa. Il dato della partecipazione al voto a Spoleto – con il Consiglio comunale che si rinnova non per la scadenza di mandato, come per tutte le altre città, ma dopo la sfiducia all’ex sindaco Umberto De Augustinis – è 58,1%, quello più basso quindi tra i tre comuni umbri più grandi: per un calo di oltre due punti rispetto alle precedenti elezioni.