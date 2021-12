‘Educazione fisica, un’eredità da tramandare’, incontro del Cism a Perugia

‘Educazione fisica, un’eredità da tramandare’ è il titolo dell’incontro organizzato dal coordinamento umbro del Comitato italiano scienze motorie (Cism), guidato da Emanuele Mocci, in collaborazione con il corso di laurea specialistica in Scienze Motorie dell’Università degli studi di Perugia, venerdì 10 dicembre alle 15.45 alla Scuola di medicina (aula 9 edificio B, piano -2), presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Sarà un pomeriggio di approfondimento sull’attuale situazione dell’Educazione fisica e sportiva, sul sul suo ruolo e sulla figura del laureato e professionista di Scienze Motorie.

“I professionisti e addetti ai lavori da sempre – spiegano dal Cism umbro – conducono una battaglia per il riconoscimento del loro ruolo istituzionale e professionale in ambito sportivo, educativo e scolastico. L’educazione fisica scolastica in Italia ha un ritardo di almeno mezzo secolo su tanti altri paesi dell’Ue, anglosassoni e d’oltreoceano. L’ultima recente esternazione della sottosegretaria Valentina Vezzali, ad esempio, sulla possibilità dell’inserimento della figura organica del professionista in scienze motorie nella scuola primaria, aveva riacceso speranze. Il tutto è stato successivamente e prontamente congelato per motivi di bilanci e fondi da destinare e, purtroppo, la storia infinita continua”.