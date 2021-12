Coronavirus: ancora stabili le terapie intensive in Umbria

Continua l’aumento degli attualmenti positivi (2013)

Prosegue in Umbria l’aumento degli attualmente positivi al Covid, il cui numero ha superato quota 2.000: sono 2013 secondo i dati della Regione aggiornati al 9 dicembre, 34 in più di mercoledì 8. I nuovi contagi accertati sono 80, i guariti 46 e non si registrano nuovi decessi. In aumento anche i ricoveri, 51, due in più di mercoledì, mentre restano stabili a sette i posti occupati in terapia intensiva. Sono stati analizzati 3.604 test antigenici e 571 tamponi molecolari, ed il tasso di positività sul totale sale a 1,9 per cento (1,65 mercoledì 8 e 1,01 il giorno precedente).