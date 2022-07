Due ricoverati Covid in meno negli ospedali dell’Umbria

In calo il tasso di positività dei test

Due ricoverati Covid in meno nei reparti ordinari dell’Umbria, ora 289, mentre restano sette i posti occupati nelle rianimazioni. Lo si ricava dai dati della Regione aggiornati al 20 luglio. Nell’ultimo giorno sono riportati 1.690 nuovi positivi, 1.646 guariti e 20 morti (uno delle ultime 24 ore e gli altri 19 legati a un riallineamento dei dati). Con 23.875 attualmente positivi, 24 in più rispetto a martedì. Sono stati analizzati 6.768 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 24,9 per cento (era 26,1 il giorno precedente e 33 per cento mercoledì della scorsa settimana).