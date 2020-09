Due incidenti mortali in Umbria. Un uomo ha perso la vita in sella alla sua moto in località Acquasparta, mentre a Fossato di Vico ritrovato senza vita un biker di 62 anni

Un motociclista è morto in seguito a un incidente avvenuto nella serata di domenica lungo la E45 nei pressi di Acquasparta. L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il traffico – riferisce l’Anas – è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Poco prima delle ore 16 il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) è invece intervenuto a Fossato di Vico, per il recupero di un biker di 62 anni, del posto, di cui si erano perse le tracce e che è stato trovato morto in un’area impervia. Il corpo è stato trasportato con tecniche alpinistiche su una speciale barella portantina.