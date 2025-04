Area ex Centrale Umbra, costituito il comitato per i Referendum su lavoro e cittadinanza

I Referendum 2025 sono in programma l’8 e 9 giugno – Sindacati e associazioni si sono riuniti ad Acquasparta, previste nuove iniziative

Anche nell’area ex Centrale Umbra si è costituito un comitato a sostegno dei cinque Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza in programma l’8 e 9 giugno. L’incontro costitutivo si è tenuto nella sede territoriale Spi Cgil di Acquasparta, alla presenza del segretario generale dello Spi Cgil di Terni Attilio Romanelli. Il comitato è composto da attivisti sindacali e da associazioni del territorio, tutti convinti di “ottenere un risultato elettorale positivo per un mondo del lavoro più sicuro e dignitoso, per una società più giusta ed equa”. Nei prossimi due mesi, nei comuni del comprensorio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e Sangemini, verranno organizzati dibattiti e iniziative a sostegno dei quesiti referendari.

I cinque Referendum 2025 chiedono: stop ai licenziamenti illegittimi; più tutele alle lavoratrici e ai lavoratori delle piccole imprese; riduzione del lavoro precario; più sicurezza sul lavoro; più integrazione con la cittadinanza italiana.