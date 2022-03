“Dire la musica. Nel nome di Schubert”. Al via il nuovo ciclo di conferenze della Fondazione Perugia Musica Classica onlus

Prenderà il via martedì 29 marzo, alle 17 nella Sala San Savino in piazza del Circo, a Perugia, il ciclo di conferenze DIRE LA MUSICA. Nel nome di Schubert, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica. Primo incontro con Enrico Bronzi, violoncellista e direttore artistico della Fondazione, che accompagnerà il pubblico tra parole e musica in una Breve guida all’armonia tonale, in compagnia di Bach.

“Solitamente la divulgazione musicale tende a preferire i percorsi storici, le biografie degli autori, l’inquadramento degli stili e dei linguaggi. Con questo ciclo di incontri un po’ parlati e un po’ suonati – spiegano dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus – vogliamo invece spostare l’attenzione sul fenomeno musicale, sul suono, sul timbro, sull’armonia. Argomenti tecnici spiegati in modo semplice e fatti ascoltare dal vivo, per condividere i meccanismi della creatività musicale, per meglio comprendere il legame che essi hanno con le emozioni e conoscere il lavoro con cui gli interpreti plasmano la materia sonora”.

Gli incontri proseguiranno poi lunedì 11 aprile (La forma sonata, ovvero raccontare coi suoni) e sabato 30 aprile (La Sonata per Arpeggione di Schubert, con la pianista Francesca Sperandeo), sempre alle 17 alla Sala San Savino e sempre insieme ad Enrico Bronzi. Ultimo appuntamento venerdì 13 maggio, alle 17 alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, nell’ambito dell’edizione 2022 del Festival Orizzonti Spring: ospite il noto compositore Salvatore Sciarrino, che dialogherà con Guido Barbieri, musicologo, conduttore e consulente per i programmi musicali di Rai Radio 3.

Domenica 27 marzo il SoloDuo alle 21 alla Sala dei Notari per la stagione degli Amici della Musica

Prosegue intanto alla Sala dei Notari la stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia. Domenica 27 marzo, alle 21, protagonisti i chitarristi del SoloDuo, Matteo Mela e Lorenzo Micheli, che proporranno la Petite Suite di Claude Debussy, la Tango Suite di Astor Piazzolla, il Concerto in stile italiano in fa maggiore di Johann Sebastian Bach e la Grande Sonate pathétique di Ludwig van Beethoven. Fondato nel 2000, il SoloDuo si è esibito in Europa, Canada, Stati Uniti e Asia, dalla Sejong Hall di Seoul alla Sala delle Colonne di Kiev, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna. Il loro repertorio classico, romantico e moderno ha conquistato anche il The Washington Post, che ha scritto: