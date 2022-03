Stroncone: arriva “Taxi sanitario”

Ha lo scopo di dare una mano concreta a chi è anziano e vive da solo il progetto del “Taxi sanitario”. Lo annuncia l’amministrazione comunale che ha attivato un’iniziativa di solidarietà e di assistenza per visite mediche destinata a cittadini over 80 in condizione di solitudine. Il taxi sanitario è gratuito ed è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Carit e allo sviluppo del progetto e della gestione da parte delle associazioni Pandora, L’Aiutarella Aps, Coop. Rete, Libera Università Interamnense e Confraternita della Misericordia.

“Abbiamo deciso di attivare questo servizio senza spese per i fruitori – spiega il sindaco Giuseppe Malvetani – per offrire la possibilità per i nostri concittadini che sono soli e in difficoltà a spostarsi con proprio mezzo, di avere un ausilio per il trasporto al fine di effettuare visite mediche. Per questa bellissima iniziativa, che ha coinvolto anche altri Comuni della zona – conclude il sindaco – ringraziamo doverosamente la Fondazione Carit per l’erogazione del contributo e tutte le associazioni e le organizzazioni che partecipano”.