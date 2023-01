Ritmo, melodia e armonia. Tornano i family concert della Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS

Sabato 21 gennaio, alle 16.30 e alle 18 al Teatro della Sapienza di Perugia, lo spettacolo dell’Ensemble Magazzini Babàr. In programma musiche di Nidi, Ramadori, Haydn, Schubert, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Tchaikovsky, Piazzolla e Bregovic

Un ciclo di tre lezioni-concerto per illustrare i principi fondamentali indispensabili per ascoltare con intelligenza un’esecuzione musicale. Prende il via con un doppio appuntamento sabato 21 gennaio, alle 16.30 e alle 18 al Teatro della Sapienza di Perugia, la nuova rassegna di family concert promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS. Sul palco l’Ensemble Magazzini Babàr (Massimiliano Burini, attore, Azusa Onishi, violini, Katie Bruni, violoncello, Simone Frondini, oboe, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri, percussioni), che proporrà uno spettacolo dedicato al ritmo, il primo dei tre elementi fondamentali della musica (con melodia e armonia) che saranno al centro del percorso concertistico e formativo pensato per avvicinare le nuove generazioni all’ascolto della grande musica e inserito nel cartellone della stagione degli Amici della Musica di Perugia.



In programma musiche di Alessandro Nidi – compositore coinvolto anche nella progettazione dell’intero ciclo di incontri – Leonardo Ramadori, Joseph Haydn, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky, Piotr Il’ich Tchaikovsky, Astor Piazzolla e Goran Bregovic.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com