Deruta: taglio del nastro per il parco pubblico Madre Teresa di Calcutta

È stato inaugurato ieri, dall’Amministrazione Comunale, il parco pubblico di Deruta dedicato a Madre Teresa di Calcutta.

Al taglio del nastro era presente la Giunta comunale, i tecnici e i rappresentanti dell’azienda che ha eseguito i lavori. Il parco sarà uno spazio pubblico, aperto e fruibile a cittadini e famiglie in cui ci sono 5 giochi, due tavoli con relative panchine, altre due panchine, una fontanella d’acqua, un anfiteatro per eventi musicali, teatrali, cinema all’aperto. In fine è stato riqualificato anche piccolo immobile all’interno dell’area.

“Stiamo vivendo un periodo che dire difficile – ha detto Michele Toniaccini sindaco di Deruta – è ben poca cosa, e ancor più, in questo momento servono coesione, unità, solidarietà e innovazione. La pandemia ci sta lasciando con l’idea di valori e di luoghi da riscoprire e con un grande bisogno di socialità vera, unita ad una grande umanità. Questa nuova area attrezzata è stata realizzata grazie grazie alle competenze di progettazione dell’Amministrazione comunale che ha risposto ad un bando della Regione Umbria. Ulteriori risorse economiche sono state investite per integrare il numero degli stalli di sosta per i veicoli, per la realizzazione di nuovi marciapiedi e per interventi mirati a favorire il deflusso delle acque piovane. Un importante lavoro di squadra coordinato dall’assessore Marinacci e dai tecnici del comune che ha coinvolto assessori e consiglieri comunali, ognuno per le proprie competenze compreso il nostro ex Assessore Rodolfo Nardoni.