Deruta, il caro energia affonda il settore della ceramica

“Occorre mettere un tetto al prezzo del gas, come prima immediata misura per salvare il settore della ceramica artistica tradizionale”: è quanto afferma il sindaco di Deruta, nonché presidente della Strada della Ceramica dell’Umbria, per il quale “i costi energetici stanno erodendo i guadagni e mandano fuori mercato le aziende locali. Le bollette del gas sono più che raddoppiate, con l’incidenza media del costo del gas su un pezzo che è 10 volte superiore, rispetto al passato; e, in alcuni casi, i fornitori di gas chiedono addirittura un cospicuo anticipo. Non solo. Gli aumenti riguardano anche le materie prime che, spesso, sono persino difficili da reperire e in tempi utili. Il rischio è che anche questo settore, che abbiamo faticato a far riprendere, possa fermarsi. Non possiamo permetterlo. Un settore che non può scomparire, ma non può neppure continuare a sopportare costi di produzione così elevati”.