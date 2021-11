Curva epidemica con trend in leggero aumento in Umbria

Coletto: “Fondamentali vaccinazione, tracciamento e mascherina”

Una curva epidemica e una media mobile a sette giorni con un trend in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: è quanto evidenzia il report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull’andamento dell’epidemia in Umbria. L’analisi elaborata dalla dottoressa Carla Bietta e dal dottor Marco Cristofori mostra che l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 9 novembre è pari a 71 casi, così come aumenta anche l’Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, attestandosi ad un valore di 1,50.

L’incidenza settimanale mobile per classi d’età è maggiore, anche in questa settimana, fra i tre e i 12 anni. I distretti sanitari dell’Umbria che hanno un’incidenza per 100.000 abitanti superiore a 100 casi sono Spoleto (140 per 100.000 abitanti), Assisi (118 casi per 100.000 abitanti) e Media Valle del Tevere (103 casi per 100.000 abitanti). I decessi registrati dal primo novembre fino al 9 novembre sono sette.