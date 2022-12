Gammaitoni: “Meno contagi Covid ma più ricoveri contro le previsioni”

“Prosegue andamento anomalo dati” rileva professor Gammaitoni

Rileva “una decrescita dei contagi” Covid a fronte di una “significativa crescita degli ospedalizzati” positivi al virus il professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia.

Secondo il quale “questo è in contrasto con i modelli previsionali adottati”.

“Prosegue l’andamento anomalo dei dati” sottolinea in un post su Facebook il fisico, che analizza l’andamento della pandemia attraverso appositi modelli matematici, riferendosi sempre ai numeri dei nuovi contagi rispetto agli ospedalizzati. “Poiché i dati degli ospedalizzati sono piuttosto credibili – sostiene il professor Gammaitoni -, resta da ipotizzare che i dati dei nuovi contagi in questa fase non siano molto significativi. Il perché è già stato detto ed è relativo alla diminuita sensibilità verso i test, coincidente con una importante epidemia di influenza ‘normale'”. “Non c’è motivo di preoccupazione – ribadisce il fisico – ma è bene fare attenzione. Il resto lo sapete già: mascherina e vaccini, vaccini e mascherina”.

In base ai dati della Regione aggiornati al 27 dicembre in Umbria su base settimanale si registra una crescita del 8,4 per cento di ricoverati positivi, 281, con nove posti occupati nelle intensive, più 16,7 per cento, a fronte di un più 1,1 per cento degli attualmente positivi, 3.280.