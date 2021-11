Covid: altri due morti nell’ultimo giorno in Umbria

Stabili i ricoveri, 97 i nuovi casi di positività accertati

Altri due morti per Covid, 1.478 in tutto, si registrano nelle ultime 24 ore in Umbria, dove i ricoveri restano stabili a 53 (due in meno in intensiva, ora cinque).

Secondo quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 21 novembre, i nuovi casi di positività emersi nell’ultimo giorno sono 97, e gli attualmente positivi salgono a 63.732 (84 in più di sabato).

Sono stati analizzati 9.218 test antigenici e 1.790 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a ,88 per cento (sabato 1,06).

Intanto prosegue la campagna vaccinale, con 2.951 umbri che hanno ricevuto la terza dose nell’ultimo giorno. Sono 77.968 in tutto, come emerge dai dati della Regione, con una percentuale del 9,67.

La prima dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata nelle ultime 24 ore ad altri 327 cittadini, che portano il totale a 692.021, pari all’85,69 per cento dei residenti vaccinabili.