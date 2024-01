Corruzione nella PA: algoritmi e rating di legalità per costruire fiducia fra imprese, pubblica amministrazione e cittadini

Il contrasto e l’abbattimento del rischio di corruzione nelle istituzioni è stato il tema centrale del primo convegno del ciclo di incontri ‘Formare per innovare’ ideato e organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Il convegno

La giornata di studio dal titolo ‘Lotta alla corruzione nei contratti pubblici – Dal rating di legalità alla prevenzione algoritmica’, che ha avuto luogo mercoledì 31 gennaio a Villa Umbra, sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ed è stata e patrocinata dall’associazione ItaliaOggi, ha messo al centro due strumenti innovativi per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione: il rating di legalità e alcune funzioni algoritmiche.

Sulla corresponsabilità fra iniziativa privata e controllo pubblico si è espressa anche Roberta Angelini, direttrice del rating di legalità dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha introdotto lo strumento del rating di legalità:

In aumento le percentuali di adesione all’analisi del rating di legalità da parte di aziende private dal 2019 al 2022:

“Siamo passati dal 37 per cento di aziende che hanno fatto richiesta di accesso allo screening di legalità, al 48 per cento in tre anni – ha aggiunto Angelini –. Questo dà la misura della necessità di un accreditamento e riconoscimento dei livelli reputazionali delle aziende in un mondo sempre più connesso digitalmente. Interessante rilavare che il 38 per cento delle richieste di valutazione sono state respinte perché le aziende non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro. Questo per sottolineare come le politiche non solo si valutano le politiche di legalità ma anche quelle giuslavoriste ed etiche più in generale”.