Coronavirus: una nuova sezione ‘info’ sul sito della Regione. All’indirizzo http://www.regione.umbria.it/coronavirus sono visibili contenuti e tutte le informazioni utili divise per argomenti

Dal 27 aprile, è online sul sito istituzionale della Regione Umbria la nuova sezione del portale dedicata all’emergenza Coronavirus. Il nuovo portale sostituisce quello esistente, già attivo dall’inizio dell’emergenza.

All’indirizzo http://www.regione.umbria.it/coronavirus sono quindi visibili nuovi contenuti e tutte le informazioni utili divise per argomenti a seconda dei bisogni delle diverse categorie di utenti che in esso cercano le notizie, in una nuova veste grafica.

Obiettivo principale del rinnovamento è quello di fornire un servizio informativo completo, trasparente, chiaro e facilmente fruibile, pensato soprattutto per garantire una navigazione efficace e veloce, grazie alla quale gli utenti, attraverso i pulsanti sulla homepage, potranno immediatamente aprire la sezione di interesse. Gli argomenti sono suddivisi infatti nelle categorie Salute, Consigli, Cittadini, Lavoro, Attività economiche, Scuola e Università, Sociale, Aggiornamento dati (Dashboard), Donazioni e la categoria che riporta le Ordinanze, i documenti e i Decreti.

Il primo passo verso questo nuovo portale era stato compiuto il 2 aprile scorso con la pubblicazione della Dashboard con i dati riguardanti gli attualmente positivi, i guariti clinicamente, i guariti, i deceduti, i tamponi eseguiti, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva, coloro che sono in isolamento domiciliare e quelli usciti dall’isolamento, e le relative percentuali. Vengono inoltre rappresentati dei grafici che riportano le statistiche per fascia d’età e sesso. Uno strumento dunque di facile lettura, strutturato per fornire un’informazione chiara e trasparente.