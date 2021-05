Raggiunto l’accordo tra Regione e rappresentanti dei medici di medicina generale. Intesa sulla prosecuzione della campagna vaccinale

Si è svolto nella mattina di oggi, giovedì 20 maggio, l’incontro tra la direzione regionale salute ed i rappresentati dei medici di medicina generale, che ha sancito l’accordo tra le parti per la prosecuzione della campagna vaccinale. Si tratta di un accordo complessivo, per tutte le fasce d’età vaccinabili, che andrà dettagliato nel corso dei prossimi incontri. I medici potranno vaccinare nei propri studi, nei punti vaccinali non organizzati dalla regione, come quelli allestiti dai comuni, dalla protezione civile, dalla Croce Rossa e nei casi in cui sarà possibile anche nelle farmacie.

Entrambe le parti esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta che fornirà un impulso positivo alla campagna vaccinale e permetterà alla popolazione di ricevere in tempi più rapidi la necessaria protezione dal virus.