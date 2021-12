Terni, M5s: “raddoppiare operatori al drive through”

A Terni “è caos totale per i tamponi”, serve “un intervento rapido e urgente del sindaco Leonardo Latini”: a dirlo è il gruppo consiliare M5s, intervenendo sulla situazione del drive through di via Bramante, dove anche oggi si registrano lunghe code di utenti in attesa di essere sottoposti ai test.

“Quello che si sta verificando stamattina è semplicemente intollerabile” scrivono i consiglieri pentastellati. Bambini e anziani – spiegano – che dovranno attendere in macchina per cinque o sei ore se va bene senza alcun servizio o assistenza. File interminabili che stanno ostruendo il traffico fino in via Bramante e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Personale in sottonumero in seria difficoltà a gestire la situazione. A molti cittadini in fila da ore in attesa del tampone viene consigliato di tornare nel pomeriggio o nei prossimi giorni. In questo modo la situazione non potrà che peggiorare”. La richiesta di M5s al sindaco – accusato di essere “totalmente assente” – è dunque quella di far “immediatamente raddoppiare il numero degli operatori entro le prossime ore”.