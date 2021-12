27,7 milioni di euro all’Umbria dal comitato per la programmazione economica

Un’anticipazione delle risorse del fsc 2021-2027

Nella seduta del 22 dicembre scorso, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) ha disposto anticipazioni di risorse alle Regioni e Province Autonome (Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027) per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso. A darne comunicazione è l’assessore regionale alla Programmazione, Paola Agabiti.