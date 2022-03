Coronavirus Umbria: calano ancora i positivi, crescono decessi e ricoveri

Ci sono altri sette decessi

Diminuiscono gli attualmente positivi al Covid, ora 19.479, 492 in meno, ma salgono i ricoverati, 220, quattro in più, mentre restano fermi, quattro, i pazienti nelle terapie intensive, in base ai dati dell’ultimo giorno in Umbria. Lo si ricava dal sito della Regione.

Sono stati registrati 2.180 nuovi positivi, 2.665 guariti e altri sette morti.

I tamponi analizzati sono stati 2.224 e i test antigenici 11.608, con un tasso di positività del 15,76 per cento (era 17,4 lunedì e 16,1 martedì della scorsa settimana).