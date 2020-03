Coronavirus: le iniziative della AST Terni

Di seguito la nota della AST Terni, nella quale l’azienda spiega il proprio punto di vista ed illustra le iniziateve intraprese per fronteggiare l’emergenza e tutelare i propri dipendenti.

In una situazione di estrema criticità e forte preoccupazione, come quella che sta caratterizzando in queste ore la vita del nostro Paese, l’impegno di tutti noi dovrebbe tendere alla ricerca di un forte spirito di collaborazione e coesione. Siamo chiamati a vivere uno dei momenti più impegnativi della nostra storia recente, ognuno nei rispettivi ruoli e con la consapevolezza delle proprie responsabilità.

In questo contesto, come Acciai Speciali Terni siamo consapevoli che il nostro impegno deve essere costante e quotidiano. Per questo abbiamo realizzato una serie di iniziative che hanno come scopo quello di dare sicurezza e tranquillità a tutti i lavoratori, mettendo al primo posto la tutela della loro salute, quella delle loro famiglie e dell’intera comunità che ospita le acciaierie da più di un secolo. Fin dai primi giorni dell’emergenza Coronavirus, AST ha tradotto in norme comportamentali e disposizioni organizzative le raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità: sono state le Organizzazioni Sindacali a riconoscere questo impegno e a spronare l’Azienda ad andare avanti. Quello che lascia interdetti è che, poche ore dopo, le stesse Organizzazioni abbiano proclamato due giorni di sciopero per la sanificazione dei locali, che è già stata avviata e completata, anche nei reparti produttivi, nella giornata di ieri.

AST ha adottato decine di iniziative: dalla chiusura dei locali mensa (sostituita dalla distribuzione di cestini con piatti caldi), all’aumento della frequenza dei servizi di pulizia e disinfezione dei locali utilizzati dai lavoratori.

AST ha inoltre messo in atto ogni azione per assicurare che ognuno svolga il proprio lavoro rispettando la distanza minima di sicurezza disposta dalle Autorità.

Per tutto questo riteniamo ingiustificata e pretestuosa la posizione assunta dalle Organizzazioni Sindacali, in un momento di emergenza nazionale in cui dovrebbe prevalere il senso di responsabilità e l’impegno delle Parti Sociali, in ogni sua componente, dovrebbe essere volto a rappresentare il corretto stato delle cose. Tutte le azioni che AST sta adoperando per tutelare il proprio personale rispetto alla trasmissione del virus sono in linea con le pratiche poste in essere dalle aziende più virtuose. AST continuerà a tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, sia in relazione a questa emergenza sia ad ogni altro aspetto dell’attività lavorativa.

Siamo molto lontani da quel presunto disimpegno di cui parlano le Organizzazioni Sindacali. La salute dei nostri dipendenti è il bene più prezioso e non smetteremo mai di tutelarlo, perché è grazie al loro impegno se possiamo guardare al futuro con un ragionevole ottimismo, convinti di potere superare insieme anche questa emergenza che sta mettendosi a dura prova l’intero Paese.