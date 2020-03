Coronavirus: in Umbria diminuiscono (lievemente) i contagi. 884 i positivi, 2629 fuori dall’isolamento fiduciario. Sale a 21 il numero dei morti

Dai dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 27 marzo, 884 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 11, i clinicamente guariti sono 28, i deceduti sono 21 (a tal proposito – è giusto che i lettori sappiano – si precisa che, come sottolinea quotidianamente la Protezione Civile Nazionale nel proprio bollettino “questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso”). Sono ricoverati in 195, 46 sono in terapia intensiva. Le persone in osservazione sono 2960, alla stessa data risultano 2629 soggetti usciti dall’isolamento.

Nel complesso entro le ore 8 del 27 marzo, sono stati eseguiti 6130 tamponi.