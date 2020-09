Coronavirus in Umbria: aumentano i tamponi diminuiscono i casi. Sono dieci i casi di positività a fronte di oltre duemila tamponi

Dieci nuovi casi di positività al Covid, 1.803 dall’inizio della pandemia, sono stati accertati in Umbria a fronte di un numero record di tamponi, 2.251, 156.422 in totale. Emerge dagli aggiornamenti forniti dalla Regione sul suo sito. Segnalato un ricoverato in meno negli ospedali, 11, due in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti e a 1.440 i guariti, salgono a 283 gli attualmente positivi.