Coronavirus: in calo ‘attualmente positivi’ e ricoveri

Tornano sotto la soglia dei 10 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 9.536 a domenica 27 febbraio, il 4,9 per cento in meno rispetto a sabato, cioè 495 unità. Lo riporta il sito della Regione. Il 13 gennaio in Umbria gli attualmente positivi erano 35.044, con 34.818 persone in isolamento, ora invece 9.383. Ancora in leggero calo i ricoverati negli ospedali, 153, due in meno, sei dei quali, meno uno, nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 667 nuovi positivi, 1.161 guariti e un nuovo morto. Sono stati analizzati 1.649 tamponi e 5.446 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 9,4 per cento (9,54 sabato scorso e 9,65 domenica scorsa).