Continua a scendere il numero dei positivi nelle scuole umbre

Scende a 94 il numero degli alunni positivi nelle scuole dell’Umbria, dove molti Comuni hanno interrotto le lezioni in presenza, su indicazione dell’Autorità sanitaria. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione, aggiornati al 16 febbraio. Gli alunni positivi erano 135 il 12 febbraio scorso e 141 nel rilevamento precedente. Sono invece 33 i casi di positività tra il personale (13 in meno). I cluster scendono da 37 a 22. Le classi in isolamento sono 61 e 1.123 i contatti stretti di classe in isolamento. Sono infine 34 le classi “in attenzione” (sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena) e 715 gli alunni in attenzione.