Coronavirus: ancora in calo il numero dei positivi. Tasso di positività ora al 3,3%

Ancora in discesa gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 5.063, 124 meno di ieri in base ai dati aggiornati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 162 nuovi positivi, 282 guariti e quattro morti. Analizzati lo stesso numero di tamponi e test antigenici, 2.453. Il tasso di positività è quindi del 3,3 per cento sul totale (ieri era 4,2) e del 6,6 sui soli molecolari (ieri 7,3). I ricoverati Covid in ospedale sono 425, quattro in meno, 60 dei quali, tre in più, nelle terapie intensive.