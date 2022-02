Consiglio provinciale: conferite le deleghe ai consiglieri

Sono state comunicate dalla presidente Stefania Proietti in apertura dei lavori

Conferite dalla presidente Stefania Proietti le deleghe ai consiglieri provinciali.

Il Consiglio provinciale di Perugia di oggi si è aperto con la comunicazione da parte della Presidente del conferimento di alcune deleghe ad altrettanti consiglieri. Si tratta di deleghe “di natura prettamente politica, che non prevedono attribuzione di poteri di amministrazione o

di gestione o di firma”.

In particolare al consigliere Cristian Betti (vicepresidente) è stata assegnata la delega per le politiche nelle materie di attuazione del PNRR e Lago Trasimeno; a Moreno Landrini le politiche nelle materie di progettazione viaria e viabilità provinciale nonché viabilità regionale ex legge regionale n. 10 /2015; ad Erika Borghesi la delega per le politiche nelle

materie di edilizia scolastica, programmazione rete scolastica, bilancio e società

partecipate, controllo di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione

delle pari opportunità nel territorio provinciale; a Letizia Michelini le politiche nelle materie di patrimonio, riorganizzazione riparto delle funzioni, sviluppo Area Vasta; a Francesco Zaccagni le politiche nelle materie di Stazione Unica Appaltante, urbanistica e P.T.C.P, trasporti; a David Fantauzzi la delega per le politiche nelle materie di Polizia provinciale, ambiente, SIT e digitalizzazione, progettazione europea.

I consiglieri delegati, come ha ricordato la stessa Proietti, “coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza. Il Presidente è l’unico rappresentante dell’Ente, a cui spetta la decisione finale sull’adozione o meno di qualsiasi provvedimento che impegni l’Ente”.