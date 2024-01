Consigliere M5s Terni: “Dove sono il prefetto e la Chiesa?”

Per Fiorelli parole Bandecchi ‘inaccettabili anche al bar’

Dove sono il prefetto e la Chiesa?” è quanto chiede Claudio Fiorelli, consigliere comunale del Movimento 5 stelle a Terni, riguardo al sindaco che “non distingue il suo ruolo istituzionale dalla mera chiacchiera da bar, dove pure le sue dichiarazioni sarebbero ritenute inaccettabili”.

“Quanto successo nel Consiglio comunale è l’ennesimo episodio inqualificabile” sostiene.

“La normale dialettica politica – afferma Fiorelli in una nota – ha ormai lasciato posto a una questione che sta diventando sociale.

E allora mi chiedo dov’è il prefetto di Terni che ancora non si è fatto sentire? Non è accettabile il silenzio dello Stato mentre tanti giovani assistono agli sproloqui del primo cittadino pensando che questa sia la normalità. E cosa la dice la Chiesa di questo continuo turpiloquio che incide pesantemente sulla vita della nostra comunità? Il punto non è cosa pensa Stefano Bandecchi, ma la dicitura ‘sindaco di Terni’ che lo accompagna nelle ospitate televisive così come sugli articoli di stampa, nazionali e non solo. La misura è colma. Quello che dice Stefano Bandecchi riguarda tutti i ternani, quando parla da sindaco deve imparare a darsi un contegno ed esprimersi in modo istituzionale”.