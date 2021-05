Flash-mob dei giornalisti per il futuro dell’informazione: ci sarà anche Perugia. L’evento si terrà in Piazza Italia

L’appuntamento è per martedì primo giugno in Piazza Italia a Perugia, dove anche i giornalisti dell’Umbria aderiranno all’iniziativa. Tutti sono invitati a partecipare, anche tutti i cittadini e i rappresentati delle istituzioni. La federazione nazionale della stampa italiana ha indetto questo flash-mob per manifestare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul profondo stato di difficoltà in cui si trova il sistema dell’informazione, vittima di leggi retrograde e di una crisi economica senza precedenti, che mette a repentaglio posti di lavoro e sopravvivenza delle testate.

Nel corso della manifestazione i rappresentanti dell’Asu consegneranno al prefetto di Perugia un documento contenente le priorità per il futuro dell’informazione, sottoscritto unitariamente dalle associazioni regionali aderenti alla Fnsi.