Con ‘Turning point’ l’Itts ‘Volta’ di Perugia celebra le idee geniali dei propri studenti

Permettere agli studenti di esprimere le proprie idee e condividerle con un network internazionale, conoscendo i principi del public speaking, del project based learning e del design thinking. Con questo scopo l’Istituto tecnico tecnologico statale (Itts) ‘Alessandro Volta’ di Perugia partecipa al Ted-Ed Club, che vivrà la sua fase conclusiva nell’evento ‘Turning Point’, martedì 8 giugno dalle 21 alle 23 al Barton Park di Perugia.

“Ted-Ed Club – hanno spiegato dall’Istituto ‘Volta’ – è un percorso innovativo attivo dal 2018 nel nostro istituto. Abbiamo già completato un ciclo formativo con l’evento ‘The power of sharing’ e un secondo ciclo con ‘Echoes from the future”. In questo modo si valorizzano le eccellenze, si celebrano le idee creative e ci si apre alla realtà territoriale, nazionale e internazionale. Riteniamo importante la sua presenza nel contesto scolastico, così da disseminare i valori e la missione di Ted e dei Ted-Ed Club nel nostro territorio”.