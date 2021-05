Con il Premio Oscar “Nomadland” riapre il cinema a Castiglione del Lago

Finalmente ritorna il cinema a Castiglione del Lago con la riapertura del “Temporary Cinema” della Casa del Giovane. Ed è una bella ripartenza con il pluripremiato “Nomadland” che ha vinto 3 Oscar pochi giorni fa a Los Angeles: Oscar per il miglior film, Oscar per la miglior regia a Chloe Zhao e Oscar alla miglior attrice protagonista a Frances McDormand. Nomadland è un viaggio nell’America persa e spaventata della deindustrializzazione e della crisi economica. Un’attualizzazione dell’immaginario on the road, alla ricerca di un senso oltre l’orizzonte di quelle strade sempre dritte.

“Sempre in attesa del completamento della ristrutturazione del Caporali, che si realizzerà molto probabilmente agli inizi dell’autunno – spiega Piero Sacco, presidente di Lagodarte Impresa Sociale – abbiamo deciso di iniziare, d’intesa con il Comune di Castiglione, la programmazione nella sede provvisoria della Casa del Giovane per una trentina di giorni prima di iniziare la stagione estiva alla Rocca Medievale. È un significativo segnale di ripartenza per il pubblico castiglionese. Lagodarte in questi mesi ha lavorato alacremente ai nuovi progetti, legati anche al percorso museale di Palazzo della Corgna e della Rocca Medievale, e alla formazione e alla didattica con le scuole castiglionesi. Abbiamo svolto lezioni per le superiori in DAD e attualmente siamo impegnati con un progetto formativo in presenza per le primarie”.

Gli spettacoli seguiranno le norme anti Covid e gli orari imposti dal coprifuoco attualmente fissato alle ore 22. Venerdì 7 maggio il film inizierà alle 18:30 e stesso orario per sabato 8; domenica 9 doppio spettacolo alle 16:30 e alle 19; lunedì 10 alle 18:30 in lingua originale sottotitolata. Lagodarte, che gestisce la sala, consiglia (ma non c’è obbligo) la prenotazione con acquisto dei biglietti in prevendita su liveticket/cinemacaporali: l’acquisto in prevendita garantisce la certezza del posto. Gli spettacoli sono naturalmente effettuati nel rispetto delle disposizioni anticovid 19 con contingentamento e preassegnazioni dei posti, distanziamento, controllo temperatura, igienizzazione poltrone, areazione ambienti e mascherina obbligatoria: non sono ammesse mascherine artigianali. Per informazioni sul cinema due sono i numeri telefonici: 370 3617748 (durante l’orario degli spettacoli) e 075 951099 (tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30). Per la prevendita: www.liveticket.it/cinemacaporali. Altre info su www.cinemacaporali.it.