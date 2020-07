Con il decreto ‘Semplificazione’ si torna a sperare nelle zone terremotate. Il Sindaco di Norcia: “Sono emozionato e soddisfatto. A vincere è la gente”

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, si dice “emozionato e soddisfatto” nell’apprendere che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto “Semplificazione” che accoglie un pacchetto normativo per la ricostruzione post-sisma in cui è stata inserita, tra le altre cose, anche la norma che conferisce poteri speciali al commissario straordinario, Giovanni Legnini.