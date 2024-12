Città della Pieve, videomapping sull’Adorazione dei magi

Esperienza immersiva nel “presepe dipinto più grande del mondo”

Il Natale 2024 di Città della Pieve si caratterizza per un progetto che valorizza una delle sue risorse più importanti: L’Adorazione dei magi del Perugino.

Grazie ad un progetto di videomapping, per tre giorni l’opera sarà fruibile in maniera unica e straordinaria.

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra Comune di Città della Pieve, Sistema Museo, Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, Confraternita di Santa Maria dei Bianchi e Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, è stata presentata questa mattina nella Sala Grande di Palazzo Della Corgna.

ll nuovo spettacolo di videomapping sul Presepe Dipinto più grande del mondo emozionerà il pubblico dal 28 al 30 dicembre, dalle 16:30 alle 19:00, mentre il 29 dicembre fino alle 18:00 (con replica ogni 30 minuti), nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi.

Immagini, luce, musica e voce protagonisti di una narrazione che miscela con attento equilibrio arte, tecnologia e profondità dell’animo umano.

“Dopo Gubbio, con l’Albero più grande; Castiglione del Lago con l’Albero in acqua e Deruta con quello in ceramica più alto – ha dichiarato il sindaco Fausto Risini – anche Città della Pieve arricchisce il panorama dell’offerta natalizia in Umbria, esprimendo un forte elemento di interesse e attrazione, attraverso la valorizzazione delle sue ricchezze artistiche: in questo caso del più imponente dipinto della natività esistente al mondo. Sulla scia del successo della grande mostra del 2023, che ha fatto registrare 30.000 visitatori, ci attendiamo anche da questa iniziativa un effetto positivo sul flusso turistico”.

“Non abbiamo dovuto inventarci nulla di nuovo – ha commentato l’assessore alla cultura Luca Marchegiani – in quanto avevamo già qualcosa di estremamente significativo da poter valorizzare”. “Sull’onda lunga della Mostra del 2023 – ha aggiunto l’assessora al turismo

Daniela D’Alessandro – proseguiamo nel dare valore alle opere del grande Maestro”.

Coinvolti nel nuovo progetto anche alcuni dei principali esponenti culturali della Città: Mario Marroni, Maria Luisa Meo, Lucia Paoletti e Marilena Rossi.

“Abbiamo condiviso questo progetto – ha affermato Paoletti – e apprezzato la volontà dell’Amministrazione comunale di aprirsi alla città”. “Una iniziativa che va nella giusta direzione”, così si è espresso Marroni, secondo il quale a Città della Pieve si sta registrando una attenzione più qualificata verso il patrimonio culturale. Meo ha infine osservato come con questo progetto dialoghino due diversi linguaggi (quello cinquecentesco e quello contemporaneo) e si amplifichi l’obiettivo originario dell’opera, ovvero parlare a tutti.

I biglietti per assistere alla proiezione del videomapping, compresivi di visita guidata all’opera del Perugino, sono da oggi acquistabili online sul sito di Sistema Museo:

https://www.sistemamuseo.it/prodotto/?id=2537

Il costo della quota individuale è 8.00 €; la quota individuale ridotta (bambini dai 7 ai 13 anni) è 5.00 €; la quota ridotta per i gruppi superiori alle 10 persone è di 6.50 € a persona. Gratuito l’ingresso per i bambini fino ai 6 anni, i portatori di handicap e gli accompagnatori.