Al Teatro Lyrick di Assisi il musical “Peter Pan”

Mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 21.15

Nuovo appuntamento con la stagione “Edizione straordinaria”, organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, al Teatro Lyrick di Assisi dove mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre alle 21.15 arriva uno dei musical più amati dal pubblico “Peter Pan”, un vero e proprio viaggio verso l’Isola che non c’è.

Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, “Peter Pan – Il Musical”, tra i più amati dal pubblico, presentato da Alveare Produzioni e Gli Ipocriti Melina Balsamo, è un sorprendente successo lungo 18 anni. Dal 2006, quando debuttò per la prima volta, ha già affascinato oltre un milione di spettatori con più di 1000 repliche ed è stato insignito di prestigiosi premi come il Premio Gassman e tre Biglietti d’Oro Agis. Riconoscimenti che testimoniano l’affetto del pubblico per questa fortunata produzione.

Cuore pulsante dello spettacolo è proprio la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è”. I brani sono stati riarrangiati dallo stesso cantautore per lo spettacolo teatrale, oltre all’inserimento dell’inedito “Che paura che fa Capitan Uncino”.

Peter Pan il Musical è uno show magico che saprà incantare e sorprendere il pubblico con gli effetti speciali come il volo di Peter Pan, con le tecnologie laser per il personaggio di Trilly, con le straordinarie scenografie che porteranno i personaggi di questa affascinante storia nella cameretta di Wendy, Michael e John, sulla nave di Capitan Uncino e nel rifugio dei Bambini Sperduti. I curati e fantasiosi costumi in stile cartoon daranno il tocco finale a quello che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia.

Regia Maurizio Colombi, musiche Edoardo Bennato, scenografie Rinaldo Rinaldi e Rino Silveri, assistente alla regia Alice Mistroni, direzione musicale Davide Magnabosco. “Peter Pan – Il Musical” è distribuito da Savà Produzioni Creative per Tam on Tour.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne