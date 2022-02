Città della Pieve: due milioni di euro per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

2 milioni e 110 mila euro per mettere in sicurezza ponti e viadotti di Città della Pieve di competenza della Provincia di Perugia.

Il corposo finanziamento proviene dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, DM 225/2021, che rende disponibili queste risorse per il triennio 2021-2023.

“Si tratta – spiega il consigliere provinciale delegato Moreno Landrini – di interventi particolarmente importanti e attesi dalla comunità locale, in quanto finalizzati a migliorare il grado di sicurezza delle infrastrutture (strade e ponti). Opere di tale natura saranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione provinciale di Perugia e saranno diffuse sull’intero territorio di riferimento, in quanto vanno ad incidere su criticità note e da tempo avvertite dai cittadini”. “Con questa azione – spiega il sindaco pievese Fausto Risini – verranno sottoposte a un processo di verifica, controllo e consolidamento le nostre infrastrutture, aumentando il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale comunale. Sicuramente adesso su questo fronte possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo. La prossima settimana partirà la prima pulitura del sottoponte del Km 5+000 della SP 308 _2, propedeutica ai lavori di consolidamento strutturale”.

Il programma di interventi prevede la ripartizione del finanziamento di 2 milioni e 110 mila euro scaglionati tra il 2021 e il 2023.

Previsti interventi per 450 mila euro in questo anno; per 730 mila euro per il 2022 ed ulteriori 930 mila euro per il 2023.

L’intervento più oneroso è quello che riguarda il cavalcavia che dal capoluogo, in prossimità dell’ex Ospedale, scende in direzione Ponticelli sulla provinciale 308 II tratto. Qui sono previsti lavori per 900 mila euro complessivi, 450 mila dei quali a valere sul 2021 e ulteriori 450 mila nel 2023.

Le risorse saranno utilizzate poi sulla SP 308 _2 e ripartite come segue:

nel 2021

450mila euro per il consolidamento strutturale al Km 5+000;

nel 2022

450mila euro per il consolidamento strutturale al Km 5+000;

150mila euro per il consolidamento strutturale al Km 5+300 e 5+320;

130mila euro per il consolidamento strutturale al Km 0+050;

nel 2023

150mila euro per il consolidamento strutturale al Km 5+300 e 5+320;

130mila euro per il consolidamento strutturale al Km 0+050;

650mila euro per il consolidamento strutturale al Km 4+600.

Infine sono in corso i lavori di manutenzione del ponte sulla SP 308 _3 dal Km 4+700 al Km 4+900.