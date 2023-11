Chiuso ‘Sapere di pane sapore di olio’: successo per lo show di Giorgione e la bruschetta in piazza

Giorgione: “L’olio è un alimento esaltatore di sapidità. Qui oli strepitosi”

L’olio nuovo extra vergine di oliva, verde appena franto. Insieme, il pane tipico del territorio e l’arte della sua lavorazione. Ad esaltare questi due prodotti un ricco cartellone di eventi tra degustazioni, tour nei frantoi e nei castelli, passeggiate, laboratori sull’arte bianca, musica e spettacoli per bambini e lo show cooking di Giorgione. Ecco ‘Sapere di pane sapore di olio’, l’evento con cui Gualdo Cattaneo ha celebrato con successo alcune delle sue produzioni di eccellenza.

“La manifestazione si inserisce nell’ambito di Frantoi aperti – ha ricordato il vicesindaco di Gualdo Cattaneo Sabrina Annibali –. Nel nostro territorio ci sono molti frantoi e l’attività legata alla produzione dell’olio rappresenta un elemento importante della nostra economia, per questo va valorizzata. Questo evento è un’occasione per far conoscere le nostre caratteristiche e le bellezze dei borghi, siamo contenti perché in questi giorni ci sono state tantissime persone che hanno fatto il giro dei frantoi e partecipato alle iniziative in programma”.

Tra i momenti molto partecipati sicuramente lo show cooking di Giorgione, con il teatro comunale gremito, e ‘Pane e olio da record’ con una bruschetta di 20 metri in piazza Umberto I.

“L’olio è un alimento – ha spiegato Giorgione – ed è un esaltatore di sapidità. In pochi sanno che ci sono 590 e più varietà di olive da olio in Italia e che ogni piatto avrebbe bisogno del suo olio. Noi qui abbiamo degli oli strepitosi, davanti a me c’è la fascia olivata Assisi Spoleto e ci sono gli oli martani”.

Sapere di pane sapore di olio ha previsto anche degustazioni guidate e assaggi di olio nuovo delle cui caratteristiche ha parlato Angela Canale, agronoma esperta di olio.

“Sono giorni di lavoro per i frantoiani e giorni di festa per chi ci viene a trovare – ha commentato Canale – e fa le degustazioni di olio. Questa manifestazione ospita dei tour molto belli all’interno di frantoi che si trovano a distanza di pochi chilometri l’uno dall’altro in un paesaggio meraviglioso, dove abbiamo potuto degustare olio di altrettanta qualità. La stagione non è stata granché per le olive, abbiamo avuto le piogge non al momento giusto e altissime temperature durante l’estate, tutto questo ha inciso negativamente riducendo di qualche punto di percentuale la quantità di olive prodotte”. Tuttavia “qualitativamente – ha proseguito Angela Canale – quando le olive sono sane vengono fuori sempre dei grandissimi prodotti, siamo in un ambiente sempre vocato alla qualità e quindi anche quest’anno si potranno proporre dei buonissimi oli”.

Il programma della manifestazione ha ospitato anche Tour del gusto dedicati ai prodotti tipici delle aziende agricole locali, passeggiate tra i vicoli del centro storico alla scoperta delle bellezze architettoniche, quelle alla scoperta dei Castelli gualdesi e trekking tra gli ulivi, tante attività per bambini e l’iniziativa ‘Il pane di casa con Slow Food’, un viaggio tra i segreti di farine, lieviti e cotture. Non è mancato inoltre lo spazio per l’arte e la musica in un clima di festa e convivialità. Sapere di pane sapore di olio è stato realizzato con il contributo del Psr per l’umbra-Pal Valle Umbra e Sibillini 2014-2020 Azione 19.2.1.07.