Chiara Tagliaferri porta la sua “Strega comanda colore” a Perugia

Con Tagliaferri – giornalista, autrice di trasmissioni radiofoniche per la Rai e dei podcast di culto Morgana insieme a Michela Murgia – dialogherà la giornalista Valentina Pigmei

Giornalista, autrice di trasmissioni radiofoniche per la Rai e dei podcast di culto Morgana insieme a Michela Murgia, lunedì 6 giugno alle 19 Chiara Tagliaferri sarà ospite di POPUP, in piazza Birago a Perugia, per presentare il suo primo romanzo Strega comanda colore (Mondadori). L’incontro è promosso dallo spazio sociale e culturale perugino in collaborazione con le associazioni La città delle donne aps e Beyond what they sell.

Una saga familiare “luminosa e scellerata”, Strega comanda colore – su cui a Perugia l’autrice dialogherà con la giornalista Valentina Pigmei – è la storia di un’emancipazione che passa attraverso il sangue, l’epopea di una ragazza che impara dal niente un alfabeto emotivo e che si salva anche grazie alla possibilità di un grande amore. Nel romanzo di Tagliaferri la protagonista cresce affamata: vuole l’amore, vuole la bellezza ma vuole ancora di più i soldi. Per liberare chi ama, costruisce pazientemente la sua vendetta. E poi scappa: dalla pianura piena di nebbia arriva in una Roma piena di luce. Sprovvista di tutto, ma determinata a spogliare chiunque di ciò che lei desidera. Rubare agli altri per dare a se stessa diventa il suo vero lavoro. Per riuscirci inganna, mistifica, si scopre bravissima ad accalappiare fidanzati ricchi che tentano inutilmente di colmare le sue voragini. Intanto mente moltissimo, a tutti. Fino a che incontrerà l’unica persona capace di renderla vulnerabile.

La città delle donne (www.lacittadelledonne.org) è una associazione di promozione sociale fondata a Gubbio nel 2019 da Valentina Pigmei, giornalista e consulente editoriale, che ha l’obiettivo di decostruire gli stereotipi di genere attraverso iniziative culturali sul territorio. Fin dall’inizio della sua attività l’associazione ha scelto di portare in Umbria storie di giovani donne, in modo da tratteggiare una generazione desiderosa di uscire dalla dimensione privata e lottare, in modo inclusivo e globale, per un mondo diverso. Oggi le donne aspirano, non solo a partecipare al mondo, ma a essere parte attiva nel riformarlo. La recente crisi globale culminata con l’emergenza sanitaria in cui viviamo – una crisi economica, sociale, identitaria – ha reso evidente la necessità di sviluppare nuove competenze e antiche battaglie: contro il razzismo, contro l’inquinamento, contro il sessismo e l’ingiustizia sociale.