Centro del Riuso, il Comune di Marsciano pubblica avviso per individuare soggetto gestore

L’avviso è principalmente rivolto a soggetti del Terzo Settore. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 27 gennaio 2025

Il Comune di Marsciano ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del Centro del Riuso, presente a Marsciano in vocabolo Pettinaro, uno spazio destinato al servizio di conferimento e prelievo di beni usati, ma ancora in buono stato e funzionanti.

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti operanti nel Terzo Settore, associazioni e organizzazioni no profit e cooperative locali, anche costituiti in raggruppamenti temporanei. L’affidamento della gestione avrà durata di tre anni con opzione per un ulteriore anno.

I soggetti interessati dovranno comunicarlo entro e non oltre le ore 12.00 del 27 gennaio 2025, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it o tramite consegna al protocollo dell’Ente presso il Municipio. Il modello per la presentazione della manifestazione di interesse, unitamente al testo integrale dell’avviso esplorativo con tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-della-gestione-del-centro-del-riuso-intercomunale-presente-a-marsciano-in-voc-pettinaro.