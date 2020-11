Marsciano: un corso per diventare consulente della famiglia. È promosso dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Ha una durata triennale e si svolgerà a partire gennaio/febbraio 2021

L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose promuove a Marsciano un corso triennale di formazione per consulente della coppia e della famiglia. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Marsciano, partirà presumibilmente tra gennaio e febbraio 2021, e prevede un impegno di 10 week end all’anno. Al momento le attività formative del corso sono programmate in presenza ma qualora l’emergenza sanitaria non lo permettesse saranno organizzati anche incontri online.

Il corso sarà tenuto dal professor Raffaello Rossi, direttore del Centro di consulenza familiare e scuola di formazione (Cecofes) i cui corsi sono riconosciuti dall’Associazione italiana dei consulenti coniugali e familiari, che svolge anche un ruolo di indirizzo e raccordo tra i vari centri formativi. È particolarmente indicato per educatori, psicologi, avvocati, insegnanti, operatori sociali, operatori di volontariato, e comunque tutti coloro che desiderano approfondire aspetti legati al mondo delle relazioni familiari e della cura della persona. Il diploma che viene rilasciato a conclusione del percorso è spendibile in numerosi ambiti professionali e di volontariato. Il consulente familiare è, infatti, un professionista delle relazioni umane che aiuta i singoli, la coppia o il nucleo familiare ad affrontare e superare le criticità che si presentano nelle dinamiche relazionali. Il consulente agisce sempre nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e favorisce in esse l’attuazione di scelte autonome e responsabili.

“L’auspicio – afferma l’assessore Manuela Taglia con delega alle politiche familiari – è che da parte della nostra comunità, non solo marscianese ma di tutta l’Umbria, possa esserci interesse verso questo percorso formativo. Si tratta di una bella opportunità per tanti professionisti e volontari che vogliono potenziare alcune particolari competenze. Ed è sicuramente una iniziativa che avrà ricadute positive a supporto della rete di servizi che sul territorio stiamo potenziando nell’ambito delle politiche familiari”.

Per iscrizioni e informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: 3470320723 – 3393922716 – raffaele.grossi72@gmail.com – fam.angori@alice.it.