Marsciano: approvato il bilancio consuntivo 

Nella stessa seduta del Consiglio comunale è stata approvata una importante variazione al bilancio preventivo con la previsione di nuovi interventi per il sociale e la realizzazione di opere pubbliche

Nella seduta di martedì 20 maggio il Consiglio comunale di Marsciano ha approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2024, certificando una gestione equilibrata delle finanze e un avanzo libero di gestione di poco superiore a 500mila euro, in linea con quello avuto nell’anno precedente. “È una somma – spiega l’assessore al bilancio Sergio Berti – per lo più maturata a seguito di una migliorata capacità di incasso delle entrate tributarie da parte dell’Ente. Queste risorse possono essere impiegate per servizi e investimenti e l’Amministrazione ne disporrà l’uso in base alle esigenze che emergeranno, compatibilmente con i vincoli di utilizzo definiti dalla normativa”.

Nella stessa seduta il Consiglio ha anche approvato una importante variazione al bilancio preventivo 2025. Una manovra che complessivamente vale circa 5,5 milioni di euro, di cui 1 milione riguarda interventi relativi alla Zona sociale n. 4 dell’Umbria, di cui Marsciano è capofila, e circa 3 milioni interessano la realizzazione di opere pubbliche programmate per il 2025.

“Stiamo spingendo – spiega il sindaco Michele Moretti – sulla realizzazione di attività, opere pubbliche e potenziamento di servizi, in particolare a sostegno della parte più fragile della comunità, dando attuazione a quelli che sono gli indirizzi programmatici che questa Amministrazione si è data in risposta ai bisogni diffusi sul territorio. Con gli uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, si sta facendo una grande attività per l’efficientamento delle risorse economiche e l’ottenimento di contributi importanti, attraverso la partecipazione a bandi, come ad esempio quelli per la realizzazione di una copertura fotovoltaica nella sede di SIA ad Olmeto. Un lavoro prezioso che ci sta permettendo di procedere con determinazione sulla strada di uno sviluppo sostenibile del territorio con al centro il benessere della comunità”.

Oltre all’impianto fotovoltaico presso la sede di SIA, la cui energia prodotta sarà usata per i fabbisogni degli uffici comunali nel capoluogo, tra le opere pubbliche inserite nella variazione di bilancio ci sono l’attivazione del project financing per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici del territorio e la realizzazione di una pensilina fotovoltaica e di un intervento di miglioramento sismico presso il Palazzetto del Sport di Marsciano.